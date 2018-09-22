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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО) и обладатель пояса The Ring Тайсон Фьюри (27-0, 19 КО) подписали контракт на бой. Об этом сообщает Premier Boxing Champions.

Также данный факт подтвердили и сами боксеры на своих страницах в социальных сетях.

"Контракты подписаны, бою быть! И я уже не могу дождаться. Однозначно, это не просто поединок, это поединок за боксерское наследие. Поединок чемпиона WBC против линейного чемпиона мира", - написал Уайлдер.

"Ну что я вам скажу. Бумага подписана, запечатана и отправлена Уайлдеру. Деонтей, ты получишь то, о чем просил. Но помни, ты уже в опасности. Потому что я никогда не видел мужика, которого мне было бы не под силу побить. В ринге или вне ринга. Тебе меня не побить. Вырву твое сердце. Заставлю тебя выбросить белое полотенце. Обещаю", - ответил Тайсон Фьюри на заявление американского боксера.

Главный бой года состоится 1 декабря и будет транслироваться американским телеканалом Showtime по системе платных трансляций. Место поединка, а также детали покупки билетов организаторы объявят на следующей неделе.

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