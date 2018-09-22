Боевики открыли огонь по военному параду в иранском городе Ахвазе провинции Хузестан. Об этом сообщает информагентство Tasnim.

Во время нападения погибли по меньшей мере 10 человек, среди них - один журналист. 21 человек ранен, в частности ребенок и женщина. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, поэтому число жертв может возрасти, рассказал заместитель губернатора Хузестана Али Хоссейн Хоссейнзаде в комментарии

Силам безопасности удалось убить 2 террористов и арестовать еще двух, один из задержанных ранен, передает иранское государственное Агетство IRNA.

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