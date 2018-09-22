Террористы обстреляли военный парад: есть жертвы [ Редактировать ]
Боевики открыли огонь по военному параду в иранском городе Ахвазе провинции Хузестан. Об этом сообщает информагентство Tasnim.
Во время нападения погибли по меньшей мере 10 человек, среди них - один журналист. 21 человек ранен, в частности ребенок и женщина. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, поэтому число жертв может возрасти, рассказал заместитель губернатора Хузестана Али Хоссейн Хоссейнзаде в комментарии
Силам безопасности удалось убить 2 террористов и арестовать еще двух, один из задержанных ранен, передает иранское государственное Агетство IRNA.
Ранее мы писали о том, что на Донбассе ранены украинские военные.
по теме
В Сумской области прорвало газопровод: пламя вспыхнуло на 10 метров
С вечера 21 сентября в Сумской области вблизи села Барановка пытаются укротить пламя в газопроводе
Мощный торнадо "уничтожил" столицу Канады (фото, видео)
В Оттаве и окрестностях столицы Канады пронесся мощный торнадо, разрушивший дома и создавший перебои с поставкой электроэнергии
В Сумской области на ходу загорелся автобус с детьми
В Сумской области в пятницу, 21 сентября около 14.00 на автодороге возле села Штеповка Лебединского района загорелся автобус
Резня в детском саду: пострадали три ребенка
Женщина средних лет устроила поножовщину в одном из детских садов в Нью-Йорке
Жуткое ДТП: на пешеходном переходе сбили женщину (фото)
Трагедия произошла поздно вечером на Московском проспекте