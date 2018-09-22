В Приднестровье потерпел крушение военный вертолет Mи-8 вооруженных сил непризнанной республики, сообщает издание Unimedia в субботу, 22 сентября.

По предварительным данным, на борту вертолета находились три человека, однако об их состоянии ничего не сообщается.

Соответствующие ведомства Молдовы и непризнанного Приднестровья пока никаких комментариев не дают.

Ранее мы писали о том, что Израиль назвал виновных в крушении российского самолета.