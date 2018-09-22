В Приднестровье разбился военный вертолет [ Редактировать ]
В Приднестровье потерпел крушение военный вертолет Mи-8 вооруженных сил непризнанной республики, сообщает издание Unimedia в субботу, 22 сентября.
По предварительным данным, на борту вертолета находились три человека, однако об их состоянии ничего не сообщается.
Соответствующие ведомства Молдовы и непризнанного Приднестровья пока никаких комментариев не дают.
Ранее мы писали о том, что Израиль назвал виновных в крушении российского самолета.
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