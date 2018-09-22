Очередные столкновения с силовиками на стройке в столице. С самого утра несколько сотен митингующих пришли пикетировать стройплощадку одного из жилмассивов на Осокорках. Это уже не первая подобная "акция протеста".

Так почему же активисты так норовят прорваться на стройку? Все подробности - в материале.

Стройплощадка жилмассива "Патриотика на озерах" давно стал любимым местом для пикетов и акций протеста. Камень преткновения - строительство жилых домов. Якобы на месте стройки должен быть так называемый "эко-парк". Спустя час к протесту, уже традиционно, подключаются радикалы. Буквально за полчаса акция протеста превращается в рейдерство. Сначала парни в экипировке пытаются пройти через ворота.

Затем решают пойти "в обход".

Свою "акцию протеста" радикалы анонсировали еще несколько дней назад. Главное требование все то же - прекратить стройку и обустроить на ее месте так называемый эко-парк. Но вот способы, с помощью которых псевдо-активисты пытаются достичь результата, далеки от мирных.

Это очередной "пикет" радикалов 16 мая. Подобных разбойных нападений будет еще несколько. В полиции тогда объявили подозрения нескольким радикалам.

"Були постраждалі особи, а взагалі там пред'явлені підозри, розслідується кримінальне провадження, пред'явлені підозри організаторам цієї бійки. Будуть ще підозри. Кримінальні провадження будуть спрямовані до суду.

Перше завдання поліції - не завдати тяжких наслідків, не настання тяжких наслідків, щоб ніхто не постраждав. Коли таке відбувається, поліція затримує людей і фактично під час затримань є багато постраждалих поліцейських", - сообщил Андрей Крищенко, глава Национальной полиции Киева, генерал полиции третьего ранга.

Но все эти попытки рейдерства тщетны, уверяет подрядчик - "Аркада-будивныцтво". У компании есть все необходимые документы.

"Ось 2015 року, ось 2018 року договори. Ось у нас містобудівні умови та обмеження стосовно цих земель", - утверждает Максим Гуцал, начальник юридического управления АКБ "Аркада".

Землю для застройки передали в аренду еще 15 лет назад. Кроме того, договоры и проект будущего массива полностью соответствуют требованиям архитектурно-строительной инспекции.

"Дозволи ДАБІ - це два документи, які є аксіомою для того, щоб можна будо будувати. Оскільки у нас вони є і вони чинні", - утверждает Максим Гуцал, начальник юридического управления АКБ "Аркада".

"Насправді тут передбачається навколо озера повністю устрій і реабілітаційний центр", - заявила Людмила Горицкая, начальник службы связи с общественностью АКБ "Аркада".

А еще - велосипедные дорожки, чистый пляж и обустроенные места для отдыха. При строительстве жилого комплекса "Патриотика на озерах" учитываются все экологические нормы. Уже начали облагораживать территорию вокруг будущего массива.

"Вот я давно здесь был, помню, что здесь всегда было хаотично - все завалено, дороги не было, ни чего. То есть, это кусты, заросшее озеро, брошенный мусор", - говорит Алексей Вдовиченко, житель Киева.

Во избежание подобных конфликтов главный подрядчик работ открыт к предложениям местных жителей.

"Для того, щоб їх почути ми запроваджуємо практику, таку практику, як громадська приймальня. З одного боку, у людей буде можливість дізнатися про плани цієї забудови, тому що дійсно мало інформації, і можливо дехто навіть на ній спекулює", - говорит Людмила Горицкая, начальник службы связи с общественностью АКБ "Аркада".

"Я думаю, если "Аркада" сделает, все, что обещает и будет такой вот песок, детские площадки, может места для каких-то барбекю они предусмотрят - и это будет прекрасно. Почему бы и нет", - говорит Алексей Вдовиченко, житель Киева.

Но из-за постоянных попыток рейдерства начало работ все время откладывают. Застройщик уже обратился в полицию и СБУ с просьбой вмешаться и урегулировать ситуацию. В компании уверяют: к срокам сдачи домов успеют, ведь техника и, главное, персонал готовы к работе.