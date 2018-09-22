В Ивано-Франковской области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами [ Редактировать ]
В Ивано-Франковской области обнаружили большой тайник с оружием и боеприпасами. О нем правоохранителям сообщил аноним.
Хранилище было расположено на территории заброшенного помещения насосной станции в Калушском районе. Оперативники СБУ изъяли три гранатомета РПГ, четыре гранаты, противопехотную мину и тротиловую шашку весом более чем полкилограмма. Открыто уголовное производство.
Откуда боеприпасы и кто обустроил схрон - сейчас выясняют следователи.
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