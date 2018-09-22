У Новограді-Волинському із військової частини вкрали зброю

Вкрали зброю просто під час навчань. Із військової частини у Новограді-Волинському зникли 5 пістолетів та 5 автоматів. Їх не дорахувалися в окремій розвідроті однієї з мотострілкових бригад після навчальних стрільб