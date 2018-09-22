Полицейский чиновник торговал справками для получения водительских удостоверений [ Редактировать ]
В Прикарпатье разоблачили на взятке временно исполняющего обязанности руководителя одного из подразделений Управления патрульной полиции в области.
Почти 8 тысяч гривен майор требовал у жителя Ивано-Франковска - за оформление справок, необходимых для получения водительских прав сразу в нескольких категориях. Задержали полицейского на горячем. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества
"Це довідки про те, що людина не притягалася до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, зокрема за водіння у нетверезому стані, що у нього не вилучався автомобіль. Співробітники СБУ прокуратури та поліції затримали корумпованого поліцейського неподалік адміністративної будівлі патрульної поліції при одержанні ним всієї суми хабара", - сообщила Мария Рымар, пресс-секретарь управления СБУ в Ивано-Франковской области.
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