В Прикарпатье разоблачили на взятке временно исполняющего обязанности руководителя одного из подразделений Управления патрульной полиции в области.

Почти 8 тысяч гривен майор требовал у жителя Ивано-Франковска - за оформление справок, необходимых для получения водительских прав сразу в нескольких категориях. Задержали полицейского на горячем. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества

"Це довідки про те, що людина не притягалася до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, зокрема за водіння у нетверезому стані, що у нього не вилучався автомобіль. Співробітники СБУ прокуратури та поліції затримали корумпованого поліцейського неподалік адміністративної будівлі патрульної поліції при одержанні ним всієї суми хабара", - сообщила Мария Рымар, пресс-секретарь управления СБУ в Ивано-Франковской области.