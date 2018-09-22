Ходить без боли. 11-летняя София Кравченко нуждается в помощи. У ребенка - врожденный сколиоз 4-й степени. Врачи предупредили - если в ближайшее время не прооперировать девочку, ее ждет паралич.

Родители обратились за помощью в Минздрав и к народным депутатам. Подробности - в нашем сюжете.

У Софии есть заветная мечта - научиться танцевать. Но у девочки сколиоз 4-ой степени. Каждый шаг дается с огромным трудом и болью. Врачи говорят - если не принять кардинальные меры, вскоре ребенка ждет паралич.

"У моей дочери Софии врожденный сколиоз, который прогрессирует с каждым годом. Начинается ущемление позвоночника и начинают отказывать ноги. Нужна срочная операция, так как ребенка может парализовать", - рассказывает Светлана Кравченко, мама Софии.

Мама вспоминает - узнала о страшном диагнозе, когда дочери был 1 месяц. Родители выполняли все рекомендации медиков. Но сколиоз только прогрессировал. А с января этого года девочке стало сложно передвигаться. София говорит - правая нога плохо слушается.

Последовал вердикт врачей - медлить с лечением больше нельзя. Сложную операцию на позвоночнике нужно делать за границей, а таких средств у родителей нет. Но мама не стала опускать руки. И решила обратиться за помощью в Министерство здравоохранения и к народным депутатам. Для этого пришла вместе с Софией в Верховную Раду.

"В Україні є державна програма лікування закордоном. І дуже багато людей стоять в цій черзі. Коштів завжди не вистачає. Іноді люди, які вже втратили надію, приходять до всіх кого знають і не знають. І просять допомогти. Але тут особливий випадок. Маленька Софійка, їй потрібна операція - те, що називається "горить". На 29 жовтня в неї заплановане операційне втручання", - говорит Сергей Рудык, народный депутат Украины.

Народный депутат Сергей Рудык узнал об истории Софии недавно. И решил помочь семье. Он взял на себя роль посредника между мамой и чиновниками.

Как оказалось, ни Министерство здравоохранения, ни Ульяна Супрун не могут помочь девочке. Семью просят стать в общую очередь. Ждать - минимум год. Такой срок - приговор для Софии.

"Очередь есть в министерстве здравоохранения. Но я слышала, что деньги не выплачиваются, а у нас операция срочная. 29 октября - госпитализация. И мы не можем ждать очень долго, деньги нужны срочно", - говорит Светлана Кравченко, мама Софии.

Тем временем, возле Министерства здравоохранения вот уже месяц протестуют родственники тяжелобольных украинцев, которые нуждаются в срочном лечении за границей. В Украине не могут их спасти. Нужны решения министерства. А выделять деньги чиновники не спешат.

Депутаты крайне недовольны таким бездействием Минздрава. Отставки Ульяны Супрун с должности прямо с трибуны ВР потребовал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"В третьому тисячолітті українські діти помирають, тому що їм вчасно не дали вакцину від кору. В третьому тисячолітті Україна б'є рекорди по епідемії туберкульозу, СНІДу, наркоманії. У вас під Міністерством охорони здоров'я, якщо ви не бачите - майже місяць онкохворі, важкохворі люди живуть, тому що вони намагаються врятувати життя своїх дітей. "Завалені" програми поставки ліків на онкологію, цукровий діабет, ревматоїдний артрит та інші хвороби", - заявил Олег Ляшко, народный депутат, лидер "Радикальной партии Украины".

К счастью для Сонечки, среди народных депутатов нашелся меценат. Он пообещал профинансировать лечение девочки.

"Сьогодні спілкувалися з представниками всіх фракцій. То, що міг допомогти. Говорив з Супрун, говорив з Корчинською Тетяною, яка у ВР відає цим питанням. І знайшовся меценат - я не хочу там загадувати, - який сказав, що цю операцію профінансує повністю. Дай Бог, щоб так і сталося. Ми повинні, хоч як нам не важко, допомагати іншим людям. Особливо тим, які перебувають у хворобах, і яким потрібна в першу чергу допомога", - заявил Сергей Рудык, народный депутат Украины.

Соню ожидает несколько операций с поэтапным удлинением спинальной конструкции. Вы тоже можете помочь девочке. Реквизиты счета ее мамы - на ваших экранах.

Операции сложные и рискованные, но это - единственный шанс на полноценную жизнь.

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Мама Светлана Кравченко