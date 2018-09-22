Народный артист Украины Иван Попович попал в жуткое ДТП.

Это произошло, когда команда артиста ехала на концерт в Полтавскую область. Об этом на странице Ивана Поповича в соцсети написал его звукорежиссер.

Народный артист находится в больнице города Хорол в тяжелом состоянии.

"Команда Ивана Поповича двигаясь на концерт в Полтавскую попала в жуткое ДТП. Иван Дмитриевич в тяжелом состоянии находится в больнице города Хорол", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что известный украинский музыкант попал в серьезное ДТП с грузовиком.