Известный украинский артист попал в ДТП: мужчина в тяжелом состоянии [ Редактировать ]
Народный артист Украины Иван Попович попал в жуткое ДТП.
Это произошло, когда команда артиста ехала на концерт в Полтавскую область. Об этом на странице Ивана Поповича в соцсети написал его звукорежиссер.
Народный артист находится в больнице города Хорол в тяжелом состоянии.
"Команда Ивана Поповича двигаясь на концерт в Полтавскую попала в жуткое ДТП. Иван Дмитриевич в тяжелом состоянии находится в больнице города Хорол", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что известный украинский музыкант попал в серьезное ДТП с грузовиком.
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