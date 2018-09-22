Во Львовской области произошла утечка нефти [ Редактировать ]
Возле села Серники Львовской области произошла утечка нефти. Магистральный нефтепровод Дружба прекратил перекачку сырья двумя трубопроводами. Об этом сообщает Львовская ОГА, передают "Украинские Новости".
Перекачка нефти остановилась на двух трубах диаметром 700 мм и 500 мм. Повреждения с утечкой нефтепродуктов на землю было обнаружено вблизи села Серники, на расстоянии 470 м от незаконной врезки в магистральный трубопровод диаметром 500 мм.
Сейчас специалисты устанавливают площадь загрязнения. В то же время аварийные бригады проводят работы по ликвидации несанкционированной врезки.
Ранее мы писали о том, что в Черкассах произошла крупнейшая утечка ртути.
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