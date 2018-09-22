В Харькове из ресторана эвакуировали 750 человек (фото) [ Редактировать ]
В Харькове из ресторана на улице Лермоснтовской эвакуировали 750 человек после получения сообщения о "минировании".
Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.
"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и специалисты взрывотехнического управления полиции", - говорится в сообщении.
Правоохранители осмотрели 1 тыс. 670 кв метров помещения и прилегающей территории. Взрывчатых веществ не было обнаружено.
Информацию внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Ранее сообщалось, что в центре Киева горел ресторан.
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