В Харькове из ресторана на улице Лермоснтовской эвакуировали 750 человек после получения сообщения о "минировании".

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и специалисты взрывотехнического управления полиции", - говорится в сообщении.

Правоохранители осмотрели 1 тыс. 670 кв метров помещения и прилегающей территории. Взрывчатых веществ не было обнаружено.

Информацию внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Ранее сообщалось, что в центре Киева горел ресторан.