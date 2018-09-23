Что посмотреть: 10 сериалов, которые скрасят осенние вечера [ Редактировать ]
Согласно прогнозам украинских синоптиков, теплых дней осталось не так и много, впереди нас ждут прохладные осенние вечера.
Чтобы поднять себе настроение и уютно провести вечер, в сети предлагают 10 сериалов на один сезон.
1. Большая маленькая ложь
США, 2017 год.
Драма, детектив.
Длительность: 7 серий.
На благотворительном балу происходит убийство. Однако зрителю не показывают не только убийцу, но и саму жертву. Далее сериал рассказывает о жизни нескольких семей и событиях, которые привели к трагедии.
Уже идет работа над вторым сезоном, снимать который будет другой режиссер. Но изначально "Большая маленькая ложь" - законченная история, не подразумевающая продолжения.
2. Вражда
США, 2017 год.
Костюмированная драма.
Длительность: 8 серий.
В центре сюжета - реальное противостояние двух известных актрис шестидесятых годов. Сериал рассказывает о закулисном соперничестве Джоан Кроуфорд (Джессика Лэнг ) и Бетт Дейвис (Сьюзан Сарандон).
Уже известно, что второй сезон сериала "Вражда" будет посвящен отношениям принца Чарльза и принцессы Дианы.
3. Охотник за разумом
США, 2017 год.
Драма.
Длительность: 10 серий.
История деятельности двух агентов ФБР, положивших начало изучению криминальной психологии. Они опрашивают находящихся в тюрьме серийных убийц, чтобы составлять психологические портреты преступников и понимать их образ мысли.
Новый сюжет не будет связан с первым сезоном, он расскажет о преступлениях Чарльза Мэнсона.
4. Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений
США, 2018 год.
Драма, антология.
Длительность: 9 серий.
Второй сезон антологии "Американская история преступлений" основан на книге Морин Орт "Вульгарные услуги: Эндрю Кьюненен, Джанни Версаче и самая неудачная полицейская облава в истории США" и посвящен убийству знаменитого модельера. Сюжет в равной степени рассказывает о самом Версаче (Эдгар Рамирес) и его убийце Эндрю Кьюненене (Даррен Крисс).
Освещается история их знакомства, а также обстоятельства, толкнувшие Кьюненена на этот поступок.
5. Поза
США, 2018 год.
Драма.
Длительность: 8 серий.
Революционная эпоха восьмидесятых. В центре сюжета - артисты-транссексуалы, которые хотят лишь одного - жить обычной жизнью, любить и радоваться. Серость и ограниченность окружающего мира заставляет их бороться и создавать новую яркую культуру.
6. Гений: Пикассо
США, 2017 год.
Докудрама, антология.
Длительность: 10 серий.
История жизни великого сюрреалиста и кубиста Пабло Пикассо со времен учебы и первых опытов (Алекс Рич) до зрелости и старости (Антонио Бандерас). В сериале от National Geographic рассказывается о становлении Пикассо как художника, различных периодах его творчества, а также о личной жизни, отношениях с женщинами и временах войны.
7. Забытые богом
США, 2017 год.
Драма, вестерн.
Длительность: 7 серий.
В середине XIX века на Диком Западе преступник Фрэнк Гриффин (Джефф Дэниелс) ищет своего приемного сына Роя Гуда (Джек О’Коннелл). Тот сбежал от отца и его подельников со всем награбленным и укрылся на уединенном ранчо неподалеку от городка Ла Белль. Единственная его особенность - после обрушения шахты в городе живут практически одни женщины.
8. Патрик Мерлоуз
Великобритания, США, 2018 год.
Драма, черный юмор.
Длительность: 5 серий.
Экранизация серии книг Эдварда Сент-Обина о наследнике богатого семейства Патрике Мелроузе (Бенедикт Камбербэтч), который пытается справиться с алкогольной и наркотической зависимостью.
Для того, чтобы решить проблемы в настоящем, ему нужно разобраться в своем прошлом: Патрик рос с очень жестоким отцом (Хьюго Уивинг) и безразличной матерью-алкоголичкой (Дженнифер Джейсон Ли).
9. Острые предметы
США, 2018 год.
Драма, триллер.
Длительность: 8 серий.
Экранизация первой книги Гиллиан Флинн, автора "Исчезнувшей". Репортер Камилла Прикер (Эми Адамс) приезжает в родной городок, чтобы написать статью об исчезновениях и убийствах детей.
Но возвращение открывает старые раны: деспотичная мать и воспоминания о давно умершей сестре не позволяют героине быть объективной. Тем временем обстановка в городе накаляется, а полиция практически бессильна.
10. Хэппи
США, 2017 год.
Комедия, криминальная драма.
Длительность: 8 серий.
Бывший полицейский, а ныне наемный убийца и алкоголик Ник Сакс (Кристофер Мелони) получает задание убить нескольких членов преступной группировки. Но все идет не по плану.
Сакс одновременно с ранением получает сердечный приступ, после чего начинает видеть говорящего синего единорога по имени Хэппи. Тот уговаривает героя отправиться на спасение дочери, о которой Сакс до этого ничего не знал.
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