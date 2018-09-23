Согласно прогнозам украинских синоптиков, теплых дней осталось не так и много, впереди нас ждут прохладные осенние вечера.

Чтобы поднять себе настроение и уютно провести вечер, в сети предлагают 10 сериалов на один сезон.

1. Большая маленькая ложь

США, 2017 год.

Драма, детектив.

Длительность: 7 серий.

На благотворительном балу происходит убийство. Однако зрителю не показывают не только убийцу, но и саму жертву. Далее сериал рассказывает о жизни нескольких семей и событиях, которые привели к трагедии.

Уже идет работа над вторым сезоном, снимать который будет другой режиссер. Но изначально "Большая маленькая ложь" - законченная история, не подразумевающая продолжения.

2. Вражда

США, 2017 год.

Костюмированная драма.

Длительность: 8 серий.

В центре сюжета - реальное противостояние двух известных актрис шестидесятых годов. Сериал рассказывает о закулисном соперничестве Джоан Кроуфорд (Джессика Лэнг ) и Бетт Дейвис (Сьюзан Сарандон).

Уже известно, что второй сезон сериала "Вражда" будет посвящен отношениям принца Чарльза и принцессы Дианы.

3. Охотник за разумом

США, 2017 год.

Драма.

Длительность: 10 серий.

История деятельности двух агентов ФБР, положивших начало изучению криминальной психологии. Они опрашивают находящихся в тюрьме серийных убийц, чтобы составлять психологические портреты преступников и понимать их образ мысли.

Новый сюжет не будет связан с первым сезоном, он расскажет о преступлениях Чарльза Мэнсона.

4. Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений

США, 2018 год.

Драма, антология.

Длительность: 9 серий.

Второй сезон антологии "Американская история преступлений" основан на книге Морин Орт "Вульгарные услуги: Эндрю Кьюненен, Джанни Версаче и самая неудачная полицейская облава в истории США" и посвящен убийству знаменитого модельера. Сюжет в равной степени рассказывает о самом Версаче (Эдгар Рамирес) и его убийце Эндрю Кьюненене (Даррен Крисс).

Освещается история их знакомства, а также обстоятельства, толкнувшие Кьюненена на этот поступок.

5. Поза

США, 2018 год.

Драма.

Длительность: 8 серий.

Революционная эпоха восьмидесятых. В центре сюжета - артисты-транссексуалы, которые хотят лишь одного - жить обычной жизнью, любить и радоваться. Серость и ограниченность окружающего мира заставляет их бороться и создавать новую яркую культуру.

6. Гений: Пикассо

США, 2017 год.

Докудрама, антология.

Длительность: 10 серий.

История жизни великого сюрреалиста и кубиста Пабло Пикассо со времен учебы и первых опытов (Алекс Рич) до зрелости и старости (Антонио Бандерас). В сериале от National Geographic рассказывается о становлении Пикассо как художника, различных периодах его творчества, а также о личной жизни, отношениях с женщинами и временах войны.

7. Забытые богом

США, 2017 год.

Драма, вестерн.

Длительность: 7 серий.

В середине XIX века на Диком Западе преступник Фрэнк Гриффин (Джефф Дэниелс) ищет своего приемного сына Роя Гуда (Джек О’Коннелл). Тот сбежал от отца и его подельников со всем награбленным и укрылся на уединенном ранчо неподалеку от городка Ла Белль. Единственная его особенность - после обрушения шахты в городе живут практически одни женщины.

8. Патрик Мерлоуз

Великобритания, США, 2018 год.

Драма, черный юмор.

Длительность: 5 серий.

Экранизация серии книг Эдварда Сент-Обина о наследнике богатого семейства Патрике Мелроузе (Бенедикт Камбербэтч), который пытается справиться с алкогольной и наркотической зависимостью.

Для того, чтобы решить проблемы в настоящем, ему нужно разобраться в своем прошлом: Патрик рос с очень жестоким отцом (Хьюго Уивинг) и безразличной матерью-алкоголичкой (Дженнифер Джейсон Ли).

9. Острые предметы

США, 2018 год.

Драма, триллер.

Длительность: 8 серий.

Экранизация первой книги Гиллиан Флинн, автора "Исчезнувшей". Репортер Камилла Прикер (Эми Адамс) приезжает в родной городок, чтобы написать статью об исчезновениях и убийствах детей.

Но возвращение открывает старые раны: деспотичная мать и воспоминания о давно умершей сестре не позволяют героине быть объективной. Тем временем обстановка в городе накаляется, а полиция практически бессильна.

10. Хэппи

США, 2017 год.

Комедия, криминальная драма.

Длительность: 8 серий.

Бывший полицейский, а ныне наемный убийца и алкоголик Ник Сакс (Кристофер Мелони) получает задание убить нескольких членов преступной группировки. Но все идет не по плану.

Сакс одновременно с ранением получает сердечный приступ, после чего начинает видеть говорящего синего единорога по имени Хэппи. Тот уговаривает героя отправиться на спасение дочери, о которой Сакс до этого ничего не знал.

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