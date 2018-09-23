Джошуа - Поветкин: видео нокаута [ Редактировать ]
На лондонском стадионе "Уэмбли" чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) нокаутировал российского боксера Александра Поветкина.
What a finish!!! #JoshuavsPovetkin pic.twitter.com/uwfnozTC8W— Tony Jeffries OLY (@Tony_Jeffries) 22 сентября 2018 г.
Также стала известна дата и место поединка Ломаченко - Педраса, а Александр Гвоздик принял кардинальные меры накануне титульного боя.
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