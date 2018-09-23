Взрыв в Одессе: полиция устанавливает причины происшествия [ Редактировать ]
23 сентября в Одессе прогремел взрыв. Инцидент произошел в Малиновском районе, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.
В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и взрывотехники.
"Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Малиновском районе. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции и специалисты-взрывотехники", - говорится в сообщении.
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