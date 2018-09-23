23 сентября в Одессе прогремел взрыв. Инцидент произошел в Малиновском районе, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и взрывотехники.

"Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Малиновском районе. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции и специалисты-взрывотехники", - говорится в сообщении.

Читайте также, на днях в Донецке прогремел взрыв на остановке.