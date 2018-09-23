В Днепре произошел масштабный пожар (фото, видео) [ Редактировать ]
В Днепре этой ночью горели склады. Инцидент произошел на улице Артельной, сообщили в облуправлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели получили сообщения о пожаре после двух часов ночи.
Сотрудники ГСЧС, прибывшие на место происшествия, установили, что на открытой территории горят деревянные поддоны на площади 1000 кв. м и двухэтажное здание со складами на площади 825 м кв.
"Общая площадь пожара 1825 кв. м. Погибших и пострадавших нет. В 04:45 огонь был локализован и в 07:20 ликвидирован", - говорится в сообщении.
На данный момент полиция устанавливает причины пожара.
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