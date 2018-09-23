Крушение Ил-20: в России сделали громкое заявление [ Редактировать ]
Власти Росиии обвинили Израиль в крушении самолета Ил-20 в Сирии, жертвами которого стали 15 российских военных. Причиной инцидента стала халатность или преступная деятельность израильских военных, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Он отметил, что представитель командования ВВС Израиля оповестила каналу "деконфликтинга" командование российской группировки войск в Сирии о предстоящем ударе в 21:39, а уже через минуту, в 21:40, началась бомбардировка. Конашенков считает, что это является прямым нарушением российско-израильских договоренностей 2015 года по предотвращению инцидентов, пишет "Сегодня".
Кроме того, в России считают, что военные израильской армии ввели их в заблуждение.
"В ходе переговоров по линии "деконфликтинга" представитель штаба ВВС Израиля сообщила, что цели, по которым планируется нанести удары израильской авиации, находятся на севере Сирии. Удары израильских истребителей были нанесены не в северной части, а в районе Латакии, которая является ее западной провинцией, а сам город Латакия расположен на западном побережье страны. Командир Ил-20, находившегося на севере Сирии, получил указания уходить из района выполнения задачи южнее и возвращаться на базу. Введение в заблуждение израильским офицером относительно района нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолет Ил-20 в безопасный район. Кроме того, не было указано и местонахождение израильских F-16", - заявил Конашенков.
Представитель российского оборонного ведомства считает, что действия израильских летчиков-истребителей "говорят или о их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности".
"Поэтому считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности", - резюмировал Конашенков.
Читайте также, на днях Израиль передал данные России о сбитом самолете.
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