Фото: FightNights.com / twitter

22 сентября, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" непобежденный британец Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) защитил чемпионские титулы по версиям IBF, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе, нокаутировав в седьмом раунде российского боксера Александра Поветкина (34-2, 24 КО)

Согласно судейским запискам, "русский витязь" проигрывал бой по очкам к моменту своего нокаута. У двоих судей британец вел в счете 58:56 (4:2 по выигранным раундам в пользу Энтони), еще у одного - 59:55 (5:1 по раундам).

Если говорить о статистических показателях, то Джошуа выбросил почти вдвое больше ударов, а Поветкин почти не работал джебом. В процентном соотношении 35,2% ударов британца достигли цели, в то время как его противник может похвастаться лишь 26%.

Смотрите также, видео нокаута, а также яркие кадры боя Джошуа - Поветкин.