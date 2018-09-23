Джошуа - Поветкин: судейские записки на момент нокаута россиянина [ Редактировать ]
Фото: FightNights.com / twitter
22 сентября, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" непобежденный британец Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) защитил чемпионские титулы по версиям IBF, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе, нокаутировав в седьмом раунде российского боксера Александра Поветкина (34-2, 24 КО)
Согласно судейским запискам, "русский витязь" проигрывал бой по очкам к моменту своего нокаута. У двоих судей британец вел в счете 58:56 (4:2 по выигранным раундам в пользу Энтони), еще у одного - 59:55 (5:1 по раундам).
Если говорить о статистических показателях, то Джошуа выбросил почти вдвое больше ударов, а Поветкин почти не работал джебом. В процентном соотношении 35,2% ударов британца достигли цели, в то время как его противник может похвастаться лишь 26%.
Смотрите также, видео нокаута, а также яркие кадры боя Джошуа - Поветкин.
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