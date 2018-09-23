В Киеве могут исчезнуть вывески и реклама на иностранном языке [ Редактировать ]
В Киеве могут исчезнуть вывески и реклама на иностранном языке. Соответсвующая петиция была размещена на портале КГГА, передает УНН.
Автор петиции выступил Максим Кондрюк.
"В рамках выполнения требований Конституции Украины и Закона Украины "О защите прав потребителей", запретить в городе Киеве вывески, объявления и рекламу на иностранном языке", - говорится в документе.
Отмечается, что петиция была зарегистрировано 19 сентября и уже набрала 81 подпись. Читайте также, в столице появится памятник создателю биткоина.
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