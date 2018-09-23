В Киеве могут исчезнуть вывески и реклама на иностранном языке. Соответсвующая петиция была размещена на портале КГГА, передает УНН.

Автор петиции выступил Максим Кондрюк.

"В рамках выполнения требований Конституции Украины и Закона Украины "О защите прав потребителей", запретить в городе Киеве вывески, объявления и рекламу на иностранном языке", - говорится в документе.

Отмечается, что петиция была зарегистрировано 19 сентября и уже набрала 81 подпись. Читайте также, в столице появится памятник создателю биткоина.