Взрыв в Малиновском районе Одессы произошел из-за подброшенного во двор жилого дома в коробке с детонаторами и патронами взрывпакета. В радиусе его действия были выбиты несколько окон в жилых домах, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции и специалисты-взрывотехники. В результате взрыва на улице Горизонтальной никто не пострадал.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного статьями "Незаконное обращение с оружием" и "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

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