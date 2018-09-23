Взрыв в Одессе: появились подробности инцидента [ Редактировать ]
Взрыв в Малиновском районе Одессы произошел из-за подброшенного во двор жилого дома в коробке с детонаторами и патронами взрывпакета. В радиусе его действия были выбиты несколько окон в жилых домах, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции и специалисты-взрывотехники. В результате взрыва на улице Горизонтальной никто не пострадал.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного статьями "Незаконное обращение с оружием" и "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.
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