В Хмельницком отец убил сына деревянным стулом во время ссоры. Подозреваемый был задержан правоохранителями, говорится в сообщении Нацполиции Хмельницкой области.

"Около 10:00 в городе Хмельницком по улице Чкалова во время совместного распития спиртных напитков между 55-летним местным жителем и его 30-летним сыном произошла ссора на бытовой почве", - сообщает полиция.

Предварительно, в ходе спора 55-летний мужчина схватил деревянный стул и нанес несколько ударов 30-летнему сыну по голове. От полученных повреждений молодой человек скончался на месте. Труп потерпевшего через несколько часов обнаружили родственники, которые и вызвали полицию.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Мужчине грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Читайте также, в Одессе ревнивая жена едва не убила мужа.