Президент Ирана назвал США "хулиганом" [ Редактировать ]
Президент Ирана Хасан Рухани обвинил США в намерении создать хаос и беспорядки в его стране. Политик отметил, что Тегеран готов противостоять Америке и ее союникам в Персидском заливе, сообщает Reuters.
По его словам, администрация Трампа таким образом хочет "вернуться в Иран". Он подчеркнул, что "это нереальные фантазии, и США никогда не добьются своих целей".
Иранский лидер утверждает, что страны залива, которых поддерживают Штаты, оказывают финансовую и военную поддержку антиправительственным арабским группировкам.
Америка действует как хулиган по отношению ко всему остальному миру ... и считает, что она может действовать на основе грубой силы...Но наши люди будут сопротивляться, и правительство готово противостоять Америке. Мы преодолеем эту ситуацию (санкции), и Америка будет сожалеть о выборе неправильного пути, - считает Рухани.
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