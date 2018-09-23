Президент Ирана Хасан Рухани обвинил США в намерении создать хаос и беспорядки в его стране. Политик отметил, что Тегеран готов противостоять Америке и ее союникам в Персидском заливе, сообщает Reuters.

По его словам, администрация Трампа таким образом хочет "вернуться в Иран". Он подчеркнул, что "это нереальные фантазии, и США никогда не добьются своих целей".

Иранский лидер утверждает, что страны залива, которых поддерживают Штаты, оказывают финансовую и военную поддержку антиправительственным арабским группировкам.

Америка действует как хулиган по отношению ко всему остальному миру ... и считает, что она может действовать на основе грубой силы...Но наши люди будут сопротивляться, и правительство готово противостоять Америке. Мы преодолеем эту ситуацию (санкции), и Америка будет сожалеть о выборе неправильного пути, - считает Рухани.

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