Крушение парома в Танзании: число жертв неумолимо растет [ Редактировать ]
Жертвами крушения парома в Танзании стали 218 человек. По предварительным данным, причиной трагедии на озере Виктория, стал перегруз судна.
На берегу озера недалеко от места катастрофы выставили гробы. Спасатели до сих пор ищут жертв трагедии. Водолазы возобновили работу 21 сентября, после того, как из затопленного парома начали раздаваться звуки, пишут "Факты".
Это расценили как свидетельство того, что под водой есть выживший человек. По сообщениям местных СМИ, водолазы спасли человека и отправили его в больницу. Тем временем в Танзании объявили траур, а власти страны заявили о намерении наказать всех причастных трагедии.
Ранее мы сообщали о 40 погибших в результате крушения парома в Африке.
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