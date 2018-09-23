В Киеве произошла стрельба [ Редактировать ]
В Киеве по адресу улица Симеренко, 27а произошла стрельба. Огонь открыли из жилой многоэтажки, передает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
"Кипеж на Борщаговке: все службы на месте. Стреляли с жилого дома, информация о пострадавших уточняется", - говорится в публикации.
По словам очевидцев, мужчина - местный, жил на восьмом этаже дома.
Сообщается, что на место происшествия прибыли 6 машин полиции и Нацгвардия. Также читайте, в американском городе Абердин в штате Мэриленд произошла стрельба.
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