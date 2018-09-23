В Киеве по адресу улица Симеренко, 27а произошла стрельба. Огонь открыли из жилой многоэтажки, передает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.



"Кипеж на Борщаговке: все службы на месте. Стреляли с жилого дома, информация о пострадавших уточняется", - говорится в публикации.

По словам очевидцев, мужчина - местный, жил на восьмом этаже дома.

Сообщается, что на место происшествия прибыли 6 машин полиции и Нацгвардия. Также читайте, в американском городе Абердин в штате Мэриленд произошла стрельба.

