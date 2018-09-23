Крушение Ил-20: в Израиле отреагировали на обвинения России [ Редактировать ]
Россия может закрыть воздушное пространство над Сирией для ВВС Израиля, однако израильские военные не изменят после этого своей тактики. Об этом заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в эфире радиостанции Kan.
"Мы действовали и будем действовать в соответствии с нашими задачами. Для Израиля ничего не изменилось и не изменится", – цитирует "Цензор. Нет" слова главы оборонного ведомства.
Либерман подчеркнул, что Израиль действует разумно и не допустит превращения Сирии в передовую базу Ирана, используя для этого все доступные средства. Он добавил, что не будет спорить с Россией о причинах катастрофы Ил-20 через СМИ.
"Вся эта история находится под контролем. Картина ясна, и я считаю, что в скором времени мы вернемся к нормальному взаимодействию", - резюмировал министр обороны Израиля.
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