Нападение на общественного активиста в Одессе. Накануне, группа неизвестных несколько раз выстрелила в Олега Михайлика.

В тяжелом состоянии общественника доставили в больницу. Все подробности этой истории расскажут наши корреспонденты.

"Вогнепальне поранення, прострілена рука і проникаюче поранення грудної клітини", - говорит Михаил Кузаконь, общественный активист.

С оружием на общественного активиста Одессы Олега Михайлика напали поздно вечером, возле подъезда его дома. Неизвестные несколько раз выстрелили в Олега и скрылись. В больницу пострадавшего доставили в тяжелом состоянии.

"В реанимационном отделении находится пациент, который получил огнестрельное пулевое ранение. Состояние больного стабильное, тяжелое. Производится дальнейшая консервативная терапия", - сообщил Евгений Григорьев, главврач Одесской горбольницы №1.

Информация о нападении на Михайлика появилась в Facebook на странице его соратников. После чего факт вооруженного нападения подтвердили в полиции. По мнению активистов, главный мотив преступления, - общественная деятельность.

"Такі люди, як Олег, вони заважають грабувати й гвалтувати наш народ і наше місто. І, звісно, що це вже спротив такий цинічний, кривавий спротив системи цієї, влади. Спротив найбільш активним громадянам", - убежден Михаил Кузаконь, общественный активист.

На своей странице в Facebook, Олег Михайлик постоянно освещал тему незаконной застройки Одесского побережья. Не единожды критиковал городскую власть на митингах:

"Я знаю, что большинство из них абсолютно не интересуют наши проблемы, они просто дерибанят Одессу. И деребанить они это будут до тех пор, пока мы им будем позволять это делать!"

К слову, это уже не первое нападение на одесского активиста. Год назад двое неизвестных избили Михайлика у входа в его офис. Сейчас правоохранители открыли уголовное производства по статье "покушение на убийство" и ищут свидетелей вчерашнего нападения. Ускорить розыск преступников требуют и жители Одессы. В поддержку Михайлика они вышли на митинг к управлению полиции.

Состояние Олега Михайлика остается тяжелым.