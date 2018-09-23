Корабли ВМС Украины проплыли под Крымским мостом [ Редактировать ]
Корабли Военно-морских сил Украины проплыли под Крымским мостом. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
Петр Порошенко поблагодарил моряков поисково-спасательного судна "Донбасс" и буксира "Корец". И сообщил, что они станут частью новой военно-морской базы украинского флота на Азове.
Оба корабля выдвинулись из Одессы 20 сентября. Через Керченский пролив украинская эскадра прошла сегодня в 15 часов 15 минут по Киеву. Она направляется в Бердянск - именно там будет располагаться Азовская база ВМС.
На протяжении всего пути наши корабли сопровождала береговая охрана Пограничной службы ФСБ России.
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