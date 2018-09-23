Последнее отравление в Солсбери скорее всего, инсценировка - такую версию рассматривает британская полиция. Псевдо-жертвами стали россиянка Анна Шапиро и ее британский муж Алекс Кинг.

Они пошли по следам Скрипалей и отужинали в ресторане в Солсбери, где якобы подверглись покушению. В подробностях этой странной истории разбиралась наш британский собкор Светлана Чернецкая.

Ни "Новичка", ни любого другого яда не обнаружили в крови пострадавших. Анна Шапиро уверяла, что ее с мужем отравили стрихнином. Это вещество входит в состав яда для крыс. Но и его следов специалисты не выявили.

В прошлое воскресенье пара произвела переполох в Солсбери. После ужина в ресторане у обоих проявились симптомы, похожие на те, которые были у Скрипалей. Инциденту сразу же присвоили статус особой важности. Наученные горьким опытом, полиция и медики сразу же заподозрили "Новичок". Но вскоре опровергли применение нервно-паралитического вещества:

"Исходя из анализов, на данном этапе инцидент не считается подозрительным. Продолжается расследование того, что послужило поводом для недомогания пары. Пока мы не связываем их болезнь с недавними отравлениями в Солсбери и Эймсбери".

Более того, есть основания полагать, что пара инсценировала собственное отравление. Муж Анны Шапиро оказался известным пранкером. Алекс Кинг прославился розыгрышем самого принца Чарльза. В 2006 году он проник на красную дорожку кинопремьеры, чтобы на спор пожать руку принцу. А потом хвастался этим перед журналистами. Впрочем, в этот раз пара отрицает инсценировку.

"Наша клиентка попросила подчеркнуть, что она не была вовлечена ни в какие инсценировки, и что ее страх был искренним как по отношению к отравлению, так и по отношению к покушению", - утверждает Джеймс Мулльон, юрист Анны Шапиро.

Анна Шапиро - бывшая модель. Родилась в Нижнем Новгороде, сейчас - гражданка Израиля. Анна до сих пор уверена: отравление - дело рук Москвы. Мол, россияне подозревают ее в шпионаже. Скотланд-Ярд и британские спецслужбы не комментируют эти заявления.

Если полиция докажет инсценировку, выговором тут не обойдется. И ресторан, где отравилась пара, и Скотланд-Ярд потратили немалые деньги, чтобы разобраться с инцидентом. Так что вполне могут потребовать возместить расходы.