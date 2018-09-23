День города отмечает Раздельная - это в Одесской области. Райцентру - 155 лет. Сегодня там прошло множество мероприятий. Но одна акция была особо любопытной. Какая? Расскажут наши корреспонденты.

В центре Раздельной - очередь из желающих бесплатно получить очки. Причем, по индивидуальному рецепту. Неделю назад врачи-оптометристы так же бесплатно обследовали здесь более восьмисот жителей района. Зрение проверяли на профессиональном оборудовании в больнице, а еще - в приемной нардепа Николая Скорика и депутата облсовета Виталия Саутенкова. Степан Бухарев всю жизнь проработал на железной дороге. После инфаркта и инсульта - зрение ухудшилось.

"Пойти к офтальмологу - это сильно дорого для меня, потому что пенсия слабенькая, а тут - бесплатно сделают, осмотрят и выпишут очки. А то, что разговоры идут, что наша медицина бесплатная - так это все только на бумажках и на словах! А вот это - лично делают для народа", - говорит Степан Бухарев, пенсионер.

Виталий Саутенков - представитель "Оппозиционного блока" - такую акцию проводит уже больше года. За это время очки получили порядка 9 тысяч человек: жители Великомихайловского, Беляевского районов Одесской области, города Южный и Суворовского района Одессы. Политик объясняет: стали заниматься этим, поскольку проблема действительно огромная. Сейчас, например, на весь район - не больше одного офтальмолога, а стоимость очков в среднем составляет 600 гривен.

"У многих ветеранов, к стыду нашему, даже нет денег на дорогу для того, чтобы доехать в областной центр и провести это обследование. Поэтому мы приезжаем непосредственно в каждую деревню, и заходим в каждый дом. Это наш маленький вклад для того, чтобы улучшить жизнь людей - чтобы закрыть самые элементарные их проблемы и вопросы", - рассказывает Виталий Саутенков, депутат Одесского облсовета, "Оппозиционный блок".

Тем временем, по своему рецепту люди получают очки, примеряют их, и вот - их первые эмоции.

"Все! И вас очень хорошо увидела - всех, всех, всех! И далеко вижу: вижу парикмахера - что там она прическу делает - все вижу! А то было как в тумане все, не видела ничего", - восхищается Евдокия, пенсионерка.

Каждый хочет подойти и лично поблагодарить депутата.

"Вот, например, вот эти очки - они стоят 600 рублей! Для меня, для моей пенсии в полторы тысячи, знаете - у нас пенсии маленькие - это хороший подарок!", - говорит Татьяна, пенсионерка.

В Благотворительном фонде Виталия Саутенкова говорят: теперь на очереди - Захарьевский - бывший Фрунзовский район Одесской области. Бесплатная диагностика зрения с последующей выдачей очков пройдут там в ближайшее время.