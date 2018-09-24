Крушение парома в Танзании: число погибших снова выросло [ Редактировать ]
Число погибших в результате крушения парома в Танзании увеличилось до 224 человек. Об этом сообщает Reuters.
"Министр труда, транспорта и связи Танзании Исаак Камвелве сообщили государственному телеканалу TBC, что число погибших возросло до 224 по состоянию на воскресенье днем", – говорится в сообщении.
Официальная причина крушения не была названа, но несколько чиновников заявили, что на пароме было больше пассажиров, чем разрешено законом. По данным местных СМИ, его перегрузили – на борту находились до 300-500 человек.
Премьер-министр страны Кассим Маджалива сообщил, что правительство сформирует специальную следственную комиссию экспертов, которая будет расследовать причину аварии, и будут приняты юридические меры против всех, кто был вовлечен в создании трагедии.
Напомним, что в Средиземном море утонули более сотни беженцев.
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