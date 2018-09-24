Число погибших в результате крушения парома в Танзании увеличилось до 224 человек. Об этом сообщает Reuters.

"Министр труда, транспорта и связи Танзании Исаак Камвелве сообщили государственному телеканалу TBC, что число погибших возросло до 224 по состоянию на воскресенье днем", – говорится в сообщении.

Официальная причина крушения не была названа, но несколько чиновников заявили, что на пароме было больше пассажиров, чем разрешено законом. По данным местных СМИ, его перегрузили – на борту находились до 300-500 человек.

Премьер-министр страны Кассим Маджалива сообщил, что правительство сформирует специальную следственную комиссию экспертов, которая будет расследовать причину аварии, и будут приняты юридические меры против всех, кто был вовлечен в создании трагедии.

Напомним, что в Средиземном море утонули более сотни беженцев.