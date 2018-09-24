В Баку проснулся гигантский грязевой вулкан (фото, видео) [ Редактировать ]
Утром в воскресенье, 23 сентября, в Гарадагском районе Баку (Азербайджан) проснулся и начал извергаться грязевой вулкан Отман Боздаг.
Высота языков пламени при этом достигала 200-300 метров, сказано в сообщении Министерства экологии и природных ресурсов страны. Место извержения находится за 60 километров от столицы между поселками Сангачал и Гобустан.
Отмечается, что вулкан стал активным в 8:53. Через час, в 9:58, произошел повторный выброс лавы.
По словам директора Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Джейхуна Пашаева, на вулкане Отман Боздаг, входящем в перечень заповедных объектов, произошла эрозия почвы. Помимо этого, в районе природного катаклизма наблюдаются трещины земли глубиной до 40 метров.
Отман-Боздаг является вторым в мире по величине грязевым вулканом. В последний раз он извергался 6 февраля 2017 года.
Ранее мы сообщали о том, что в Италии проснулся вулкан Этна.
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