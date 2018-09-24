Погода в Украине 24 сентября будет уже по-настоящему осенней - дожди в большинстве регионов, кроме нескольких областей юга и востока. Температура воздуха ночью составит 6−12°, днем - от 11−14° в западных областях до 20−25° на юге. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 24 сентября ожидается дождевой. Столбики термометров ночью покажут 9−11°, днем — 13−15°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Во Львове синоптики также обещают дожди в течение суток. Ночью температура воздуха опустится до 10−12°, днем немного поднимется — до 11−13°. Ветер северо-западный, 15−20 м/с.

В Одессе ночь пройдет без осадков, дождь метеорологи прогнозируют только днем. Ночью температура составит 10−12°, днем — 23−25°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Днепре дожди обещают также только днем. В ночное время столбики термометров опустятся до 8−10°, днем поднимутся до 18−20°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Харькове 24 сентября днем тоже будет идти дождь. Ночью температура воздуха составит 6−8°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

На Закарпатье стоит ожидать дожди в течение следующих суток. Ночью — 10−12°, днем — 12−14°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

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