Будь вы студент, наемный работник или бизнесмен - скорее всего, по понедельникам вам бывает непросто. Большинство из нас с нетерпением ждет выходных. Конечно, выходные нужны, чтобы иметь возможность расслабиться, но именно работа, которую мы делаем в течение недели, позволяет нам оплачивать счета и приближаться к свои долгосрочным целям, пишет издание Ihold.

Мы часто не осознаем, что понедельник может стать началом прекрасной рабочей недели. Если правильно взять разгон в понедельник, это подстегнет вашу производительность в течение следующих рабочих дней. Так как же нам повысить нашу мотивацию по понедельникам? Вот пять вещей, о которых нужно помнить.

Раньше ложитесь спать в воскресенье

Чтобы в понедельник искренне радоваться своей работе, очень важно успеть хорошо отдохнуть. Обязательно старайтесь спать достаточно, особенно в выходные дни. Чтобы в понедельник чувствовать подъем, в воскресенье нужно проспать как минимум девять часов. Это может полностью изменить ваш день - и в особенности утро. Вы хорошо отдохнете и будете рады начавшейся рабочей неделе.

Заранее составьте график

Многие из нас не имеют ни малейшего представления, что делать в понедельник. Большинство начинают выяснять, чем же им придется заниматься в течение всей недели, только после того, как начнется ее первый рабочий день. Верный способ повысить свою мотивацию к работе по понедельникам - распланировать всю рабочую неделю еще на выходных. Как это может мотивировать вас работать в понедельник? График напомнит вам, что впереди важная работа, и пора просыпаться и браться за дело.

Попытайтесь понять, почему вы не хотите работать

Случалось ли вам чувствовать, что вам не хватает мотивации, чтобы взяться за работу - не только в понедельник, но и в другие дни недели? Если да, стоит определить причину. Может быть, вашей продуктивности по понедельникам мешает окружение на работе? А может, вы испытываете эмоциональное выгорание? После того как вы определили проблему, попробуйте найти решение. Например, если на вашей работе сказывается выгорание, почему бы не попросить отпуск? Еще один способ - обзавестись новым хобби, которое поможет бороться со стрессом. 12 способов справиться с ленью.

Очищайте ум от работы в выходные

Если вы не успели отдохнуть за выходные, это фрустрирует. Увы, часто можно увидеть людей, которые в понедельник все еще выглядят слишком уставшими, чтобы работать. Одна из причин, почему вы не успеваете восстановиться после напряженной рабочей недели, может заключатьс в том, что вы не полностью отключаетесь от работы. Вместо этого вы продолжаете читать электронную почту и заниматься другими делами, которые в основном ассоциируются с работой. Отводить для себя личное время очень полезно, особенно для тех, кто постоянно занят на работе. Отключившись от работы, вам будет легче сохранить мотивацию в понедельник.

Найдите правильную рабочую одежду

Когда-нибудь задавались вопросом, почему крупные корпорации требуют от сотрудников одеваться официально? Было доказано, что люди меняют отношение к происходящему в зависимости от того, как они одеты. Вы и сами могли заметить, что люди начинают иначе говорить и двигаться, когда одеты в строгий костюм. Это простой и эффективный способ повысить мотивацию к работе по понедельникам: просто подберите правильную одежду, в которой будете чувствовать себя комфортно. Почему бы в следующий понедельник не надеть любимый наряд, в котором вы неотразимы?

Понедельник всегда кажется самым тяжелым днем. Мы не понимаем, что это лишь наша интерпретация. В любой момент можно найти причины, чтобы упорно поработать. Надеемся, что с помощью этих простых советов вы сможете сделать свои понедельники лучше.

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