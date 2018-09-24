Советы звезд: лучшие рецепты от похмелья [ Редактировать ]
Бывает, что после веселых праздников ожидает неприятное похмелье. Своими рецептами, как справиться с алкогольной интоксикацией, поделились Сергей Притула, Тарас Тополя и Тимур Мирошниченко, сообщает Clutch.
Помогают прийти в себя после застолья лидеру популярной украинской группы "Антитела" Тарасу Тополе помогает айран - разновидность кефира у тюркских, северокавказских, южнокавказских и балканских народов. И по утрам после бурных вечеринок исполнитель приводит себя в форму только им.
У ведущего "Евровидения 2017" Тимура Мирошниченко есть свой лайфхак, как после праздника быстро прийти в форму. Последствия разгулья шоумен устраняет с помощью кофе, петрушки и хозяйственного мыла.
"Перегар можно запить кофе и заесть петрушкой. А с опухшим лицом поможет справиться хозяйственное мыло. Им необходимо намылиться на несколько секунд. Да, это не очень приятная процедура. Но эффект есть" - отметил Тимур Мирошниченко.
Украинский комик Сергей Притула всем народным и медицинским средствам против похмелья предпочитает сон. И если накануне был «перебор» по спиртному, шоумен просто ложится спать.
"Было в моей жизни несколько раз, когда встать с утра мне было немного тяжело, потому что вечером я выпил бокал шампанского. Я же вообще не употребляю. Но те два раза в жизни, когда я употреблял алкоголь, с утра просыпался сам не свой и думал, что же делать. Обнял подушку, проспал полдня, проснулся, как новая копейка", - рассказал Сергей Притула.
Ранее мы писали о том, как алкоголь влияет на секс.
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