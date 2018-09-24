Сьогодні так званий "Верховний суд" окупованого Криму розгляне апеляцію адвокатів українського політв'язня Володимира Балуха.

Він голодує вже понад 180 днів і погано почувається. Раніше бранця жорстоко побили в СІЗО, коли той поскаржився на стан здоров'я своєму адвокатові. Минулого тижня українець навіть склав заповіт.

Нагадаю, кримського фермера Володимира Балуха окупаційна влада півострова засудила на три з половиною роки колонії за нібито зберігання боєприпасів і ще на 5 років за другою сфабрикованою справою - про побиття начальника СІЗО.