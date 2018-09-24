Стан здоров'я Олега Михайлика, борця з незаконними забудовами в Одесі, покращується. Поліція надала йому охорону. До розслідування замаху на правозахисника залучили СБУ. Нагадаю, на чоловіка напали в суботу ввечері. З вогнепальними пораненнями його доправили до лікарні. Усі деталі цієї історії розкажуть наші кореспонденти.

"Вогнепальне поранення, прострілена рука і проникаюче поранення грудної клітини".

На громадського активіста Одеси Олега Михайлика напали пізно ввечері, біля під'їзду його будинку. Невідомі кілька разів вистрелили в чоловіка і зникли. У лікарню потерпілого доправили в тяжкому стані.

"В реанимационном отделении находится пациент, который получил огнестрельное пулевое ранение. Состояние больного стабильное, тяжелое. Производится дальнейшая консервативная терапия", - розповідає Євген Григор'єв, головний лікар лікарні №1 Одеси.

Інформація про збройний напад на Михайлика з'явилася у Facebook на сторінках його соратників. Потім цей факт підтвердили і в поліції. На думку активістів, головний мотив злочину - громадська діяльність активіста.

"Такі люди, як Олег, вони заважають грабувати й гвалтувати наш народ і наше місто. І звісно, що це вже спротив такий цинічний, кривавий спротив системи цієї, влади. спротив найбільш активним громадянам", - говорить Михайло Кузаконь, активіст.

На своїй сторінці у Facebook, Олег Михайлик постійно висвітлював тему незаконних будівництв на узбережжях Одеси. І не раз критикував міську владу на мітингах.

"Я знаю, что большинство из них абсолютно не интересуют наши проблемы, они просто дербанят Одессу. И деребанить они это будут до тех пор, пока мы им будем позволять это делать".

До речі, це вже не перший напад на одеського активіста. Рік тому двоє невідомих побили його біля входу в офіс. Тепер правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство" і шукають свідків нападу. Прискорити розшук злочинців вимагають і одесити. На підтримку Михайлика вони провели мітинг під управлінням місцевої поліції.

Стан постраждалого залишається тяжким.