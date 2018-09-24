Вашингтон планирует развернуть широкое наступление на Китай, обвинив его во враждебной деятельности против американских компаний, похищении интеллектуальной собственности, кибератаках и вмешательстве в выборы. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.



Отмечается, что американская администрация планирует распространить новую информацию о враждебной деятельности Китая в отношении государственного и частного секторов Америки, и действовать соответственно.



"Мы не должны позволять, чтобы только Россия была пугалом. Это и Россия, и Китай", - цитирует портал заявление одного из анонимных источников.



Он указал, что атака на Китай должна состояться в "ближайшие несколько недель", к ней под руководством Совета нацбезопасности должны будут подключиться министерства финансов, торговли и обороны.

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