США предъявят новые обвинения Китаю [ Редактировать ]
Вашингтон планирует развернуть широкое наступление на Китай, обвинив его во враждебной деятельности против американских компаний, похищении интеллектуальной собственности, кибератаках и вмешательстве в выборы. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.
Отмечается, что американская администрация планирует распространить новую информацию о враждебной деятельности Китая в отношении государственного и частного секторов Америки, и действовать соответственно.
"Мы не должны позволять, чтобы только Россия была пугалом. Это и Россия, и Китай", - цитирует портал заявление одного из анонимных источников.
Он указал, что атака на Китай должна состояться в "ближайшие несколько недель", к ней под руководством Совета нацбезопасности должны будут подключиться министерства финансов, торговли и обороны.
Ранее мы писали о том, что Трамп назвал худшую ошибку США.
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