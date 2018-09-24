В Киеве на проспекте Маяковского, 59 из окна дома на припаркованный Ford Focus упал телевизор. Об этом пишет "Информатор".

Прибор повредил лобовое стекло авто. По словам местных жителей, ночью они слышали громкий удар, похожий на взрыв. Утром увидели поврежденную машину, на которой осколки разбитого кинескопа.

Выяснилось, телевизор бросил ревнивый мужчина, чтобы отомстить бывшей и ее новому кавалеру. Именно ему принадлежит разбитое авто.

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