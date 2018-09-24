У Чехії 140 тисяч будинків залишилися без світла через штормовий вітер. Його швидкість сягала дев'яноста кілометрів за годину.

Стихія ламала дерева, а ті - руйнували електромережі. Неподалік Праги завалилися кілька високовольтних веж.

У самому місті зливи призвели до перебоїв у русі трамваїв.