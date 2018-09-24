У Києві пройшов фестиваль "Ігри вогнеборців" [ Редактировать ]
У Києві вперше провели фестиваль "Ігри вогнеборців". Гостям заходу команди рятувальників демонстрували особливості свого ремесла. Для охочих спробувати його на собі влаштували різноманітні квести. Які саме бачила Анастасія Старовойт.
"Давай! Разом з тобою".
Урятувати й допомогти навчали гостей фестивалю члени добровольчих пожежних команд і волонтери.
"Сейчас, когда в стране идет много реформ и много завязано на волонтерском движении в том числе - конечно, мы не можем оставаться безучастны и всегда рады делиться своим опытом", - говорить Надія Ямненко, координатор з першої допомоги Національного комітету Червоного хреста України.
"Наша мета - залучити людей до добровільних формувань. Щоб люди розуміли, не боялись, розуміли нас, всіляко допомагали", - говорить Олександр Берішов, член добровольчої пожежної команди.
Головний принцип: "Людське життя - передусім" засвоїли навіть діти.
"Коли люди в біді - їх треба врятувати".
Для охочих спробувати себе в ролі вогнеборця збудували спеціальний лабіринт. За три хвилини потрібно здолати ту саму дистанцію, що й рятувальники під час гасіння пожежі.
Зі слів організаторів фестивалю - добровольчий пожежний рух давно став світовим трендом.
"Во многих странах действуют добровольный пожарные бригады. Например, в Германии около миллиона жителей привлечены к добровольному пожарному движению. В Чили 100% пожарных являются добровольцами, когда им хотели вводить зарплату - они отказались, потому что для них это престижное занятие", - розповідає Ксенія Омельченко, комунікаційна менеджерка проекту.
Таким же престижним це заняття бачать ідейники заходу і в нас. Основна мета - аби хоча б один відсоток українців поповнив лави вогнеборців-добровольців.
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