В понедельник утром, 24 сентября, по состоянию на 09:15, в центре Киеве образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.

Пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, а также в районе станции метро "Политехнический институт".

Также традиционно движение транспорта затруднено в районе Индустриального моста на улице Вадима Гетьмана. Местами пробки наблюдаются на улицах Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальской, проспекте Героев Сталинграда.

На левобережной части транспорт практически стоит на мосту Патона и Дарницком мосту в направлении правого берега. Из-за нескольких ДТП пробки образовались на проспекте Бажана на участке между станциями метро "Позняки" и "Славутич".

Существенно затруднен въезд в столицу по Житомирской трассе и с Бориспольского направления.

Ранее мы писали о том, что в понедельник страну накроют дожди.