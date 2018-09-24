Пробки "парализовали" Киев [ Редактировать ]
В понедельник утром, 24 сентября, по состоянию на 09:15, в центре Киеве образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.
Пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, а также в районе станции метро "Политехнический институт".
Также традиционно движение транспорта затруднено в районе Индустриального моста на улице Вадима Гетьмана. Местами пробки наблюдаются на улицах Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальской, проспекте Героев Сталинграда.
На левобережной части транспорт практически стоит на мосту Патона и Дарницком мосту в направлении правого берега. Из-за нескольких ДТП пробки образовались на проспекте Бажана на участке между станциями метро "Позняки" и "Славутич".
Существенно затруднен въезд в столицу по Житомирской трассе и с Бориспольского направления.
Ранее мы писали о том, что в понедельник страну накроют дожди.
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