В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В понедельник, 24 сентября, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение. Об этом предупреждает "Украинский гидрометцентр".
Местами пройдут сильные дожди.
"Днем 24 сентября в Украине порывы ветра 15-20 м/сек, в западных областях 25-28 м/сек; в стране, кроме востока, местами сильные дожди", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что страну накроют дожди.
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