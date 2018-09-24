В понедельник, 24 сентября, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение. Об этом предупреждает "Украинский гидрометцентр".

Местами пройдут сильные дожди.

"Днем 24 сентября в Украине порывы ветра 15-20 м/сек, в западных областях 25-28 м/сек; в стране, кроме востока, местами сильные дожди", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что страну накроют дожди.