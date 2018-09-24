Американец судился 5 лет со своей бывшей возлюбленной за дорогое бриллиантовое кольцо. Родни Рипли сделал предложение Дженнифер Раттен в 2011 году, пишет Daily Mail.

Мужчина подарил своей бывшей любви кольцо с бриллиантами в три карата стоимостью 39 тысяч долларов. Подготовка к свадьбе заняла у молодых людей целых два года, и потом Дженнифер осознала, что ее чувства остыли, и она покинула Родни. Обиженный мужчина решил возместить потраченные деньги на экс-невесту и потребовал возвратить ему недешевое кольцо. Однако Раттен отказалась.

В итоге мужчина решил подать иск в Верховный суд Нью-Йорка. Судебный процесс длился целых пять лет, и судьи наконец-то приняли решение - Рипли выиграл. Дженнифер Раттен в течение 45 дней обязана либо вернуть кольцо, или выплатить его полную стоимость.

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