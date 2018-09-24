Синоптики дали шокирующий прогноз на октябрь [ Редактировать ]
Октябрь 2018 года удивит теплом. Об этом сообщили европейские синоптики. Второй месяц осени начнется с рекордных +25ºС. В стране воцарится настоящее бабье лето с обилием солнечных дней. Хотя, утренний холод, будет напоминать о приходе осени. Об этом сообщает "Метеопрог".
Приятная и солнечная погода будет способствовать отдыху на свежем воздухе и рыбалке. А вот грибников октябрь-2018 разочарует. В связи с небольшим количеством осадков этой осенью, на обилие грибов в лесах рассчитывать не стоит.
Не весь октябрь будет теплым, уже с 15 по 20 число прогнозируется снижение температуры воздуха до +10ºС и ниже. Возможны осадки дождя с мокрым снегом. В последних числах месяца не исключены такие явления как сильный ветер и бури.
Ранее мы писали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение.
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