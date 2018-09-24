Во Львове произошла драка на улице Замкнутая, в результате которой, пострадавших госпитализировали в больницу с ножевыми ранениями, передает "УНН" со ссылкой на местную полицию.

"В полицию поступила информация от медиков, что на улице Замкнутой три человека ранены с ножевыми ранениями. Среди раненых - двое мужчин и одна девушка. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Устанавливаются обстоятельства инцидента", - прокомментировали в Нацполиции.

Одна из местных активисток Ирина Юзик сообщила, что одному из потерпевших (также активисту), сделали операцию. Молодой человек находится в тяжелом состоянии.

"Социальные активисты из "Черного знамени"... Сегодня (вчера, 23 сентября, - ред.) их избили. На стадионе школы (возле цирка). На двух девушек и двух парней пришло два десятка нападавших полностью в черном и балаклавах, с металлическими палками и ножами. Мы с коллегой и их друзьями в больнице. Девушки (им примерно по 20 лет): многочисленные ушибы, ножевые ранения. Парни (одному 20, второму около 25): то же, только тяжелая форма. Один в тяжелом состоянии, в том числе ножевой удар в грудь и травма головы, перенес операцию, ждем придет ли в себя. Полиция была", - написала Юзик на своей странице в Facebook.

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