В понедельник утром, 24 сентября, в зале Конституционного Суда Украины состоялась торжественная церемония принятия присяги судьями Ириной Завгородний и Олегом Первомайским. Прямую трансляцию из зала суда вел "5 канал".

Таким образом, Конституционный Суд в понедельник начал свою работу в полном составе - впервые с 2014 года.

На церемонии принятия присяги присутствовал президент Петр Порошенко.

"Второй раз за этот год мы собираемся здесь, в стенах Конституционного Суда Украины по поводу присяги новоназначенных судей. Сейчас это происходит по новой процедуре. Закон предусматривает прозрачную процедуру и беспрецедентную открытость избрания судей", - отметил он.

Также глава государства поздравил новоназначенных судей.

"Впервые со времен Революции достоинства Конституционный Суд будет работать в полном составе", - констатировал Порошенко.

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