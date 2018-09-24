Конституционный суд начал работу в полном составе [ Редактировать ]
В понедельник утром, 24 сентября, в зале Конституционного Суда Украины состоялась торжественная церемония принятия присяги судьями Ириной Завгородний и Олегом Первомайским. Прямую трансляцию из зала суда вел "5 канал".
Таким образом, Конституционный Суд в понедельник начал свою работу в полном составе - впервые с 2014 года.
На церемонии принятия присяги присутствовал президент Петр Порошенко.
"Второй раз за этот год мы собираемся здесь, в стенах Конституционного Суда Украины по поводу присяги новоназначенных судей. Сейчас это происходит по новой процедуре. Закон предусматривает прозрачную процедуру и беспрецедентную открытость избрания судей", - отметил он.
Также глава государства поздравил новоназначенных судей.
"Впервые со времен Революции достоинства Конституционный Суд будет работать в полном составе", - констатировал Порошенко.
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