В Николаеве скончался младенец, которого подбросили под больницу в тяжелом состоянии несколько дней назад. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на все усилия врачей, мальчика не удалось спасти, сообщается на сайте Облздрава Николаева.

Медперсонал оказал необходимую помощь в полном объеме.

"Невзирая на все прилагаемые усилия врачей Николаевщины, ребенок, которого недавно оставили в Окне жизни Первомайской больницы и позже перевели в областную детскую клиническую больницу, погиб. Медики сделали все, что было в их силах, чтобы спасти ребенка, оказали нужную медицинскую помощь в полном объеме", - говорится в сообщении.

На днях в Николаевской области в больницу подбросили жестоко избитого младенца.