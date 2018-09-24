В Германии пронесся смертоносный циклон [ Редактировать ]
На Германию обрушился штормовой циклон. В результате падения дерева в федеральной земле Бавария погибла 78-летняя женщина. Несчастный случай произошел в кемпинге в общине Эбрах, сообщили представители полиции округа Верхняя Франкония.
Экстренные службы получили около 300 звонков. В частности, в районе Пегница было временно остановлено движение по федеральной шоссейной дороге B2. Проезжая часть заблокирована сорванной с пивоваренного завода кровлей. В Поттенштайне ряд жилых домов повреждены упавшими деревьями.
В Эпфенбахе в земле Баден-Вюртемберг на автомобиль с пассажирами рухнуло дерево. Находившийся в салоне ребенок получил серьезные ранения, его отправили в больницу на вертолете. По данным полиции, остальные трое пассажиров не пострадали.
Непогода привела к задержкам в железнодорожном и авиасообщении в ряде земель Германии. Это вызвано, в частности, многочисленными случаями падения деревьев на пути и провода.
В аэропорту Франкфурта-на-Майне в федеральной земле Гессен отменили десятки рейсов. Его сотрудники рекомендовали авиапассажирам планировать маршрут с учетом возможных проблем с транспортом.
Ранее мы писали о том, что синоптики дали шокирующий прогноз на октябрь.
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