Доля законопроекту про внесення змін до Конституції щодо закріплення курсу України на ЄС і НАТО зараз в руках суддів Конституційного суду. Про це заявив Петро Порошенко на церемонії прийняття присяги двома суддями - Іриною Завгородньою та Олегом Первомайським.

Їхні кандидатури погодили минулого тижня на засіданні Верховної Ради. Таким чином, зазначив Президент, уперше з часів Революції Гідності Конституційний суд працюватиме в повному складі.

"Я дуже тішуся, що після достатньо тривалого часу дискусій, пошуків компромісів Верховна Рада спромогляся обрати двох членів КСУ від ВРУ. Я хочу подякувати і Вищу кваліфікаційну комісію суддів, і Вищу раду правосуддя за ту роботи, яку вони ведуть, щоб забезпечити імплементацію судової реформи в найкоротші час, включно з завершенням формування Антикорупційного суду", - говорить Петро Порошенко, президент України.