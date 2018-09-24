Конституційний суд України запрацював в повному складі [ Редактировать ]
Доля законопроекту про внесення змін до Конституції щодо закріплення курсу України на ЄС і НАТО зараз в руках суддів Конституційного суду. Про це заявив Петро Порошенко на церемонії прийняття присяги двома суддями - Іриною Завгородньою та Олегом Первомайським.
Їхні кандидатури погодили минулого тижня на засіданні Верховної Ради. Таким чином, зазначив Президент, уперше з часів Революції Гідності Конституційний суд працюватиме в повному складі.
"Я дуже тішуся, що після достатньо тривалого часу дискусій, пошуків компромісів Верховна Рада спромогляся обрати двох членів КСУ від ВРУ. Я хочу подякувати і Вищу кваліфікаційну комісію суддів, і Вищу раду правосуддя за ту роботи, яку вони ведуть, щоб забезпечити імплементацію судової реформи в найкоротші час, включно з завершенням формування Антикорупційного суду", - говорить Петро Порошенко, президент України.
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