Також напередодні бойовики обстріляли окуповану Горлівку. З району колишнього бетонного заводу окупанти випустили по житлових кварталах 4 міни, повідомили у Спільному центрі координації вогню.

Напередодні вдень противник цілив і по працівниках підприємства "Вода Донбасу" - вони саме лагодили пошкодження на Південно-Донбаському водогоні. Ніхто не постраждав, але одразу після цього підконтрольні бойовикам інтернет-ресурси приписали ці обстріли бійцям ЗСУ.

Таким чином окупанти намагаються очорнити українських військових, заявили в штабі ООС.