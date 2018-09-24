По житловим кварталам Гоплівки бойовики випустили міни [ Редактировать ]
Також напередодні бойовики обстріляли окуповану Горлівку. З району колишнього бетонного заводу окупанти випустили по житлових кварталах 4 міни, повідомили у Спільному центрі координації вогню.
Напередодні вдень противник цілив і по працівниках підприємства "Вода Донбасу" - вони саме лагодили пошкодження на Південно-Донбаському водогоні. Ніхто не постраждав, але одразу після цього підконтрольні бойовикам інтернет-ресурси приписали ці обстріли бійцям ЗСУ.
Таким чином окупанти намагаються очорнити українських військових, заявили в штабі ООС.
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