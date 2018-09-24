В Днепре пропал 13-летний мальчик Артур Витальевич Адамович. В воскресенье, 23 сентября, подросток ушел из дома и не вернулся, передает "Информатор".

Родственники просят местных жителей помочь в поисках ребенка. Артур был одет в бежевые кроссовки, бежевые джинсы, зеленая толстовка (мог переодеться в серые спортивные штаны и серую ветровку с капюшоном), темно-синяя кепка с вышитыми надписями, черный рюкзак.

Приметы: черные волосы, карие глаза.

23 сентября, около 18:00, ребенок ушел из дома и не вернулся. Может находиться в районе жилмассива Тополь, ТРЦ Dafi, в центре, на Монастырском острове, возле вокзалов. Вероятнее всего, мальчик находится на Правом берегу.

Просим жителей города быть внимательнее в общественных местах. Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Артура Адамовича, просьба сообщить на линию "102" или по телефонам: (099) 499-36-08 (мать Наташа), (066) 000-52-12, (063) 526-54-36 (Евгения).