У Норвегії заарештували громадянина Росії за підозрою в шпигунстві. Чоловіка затримали в аеропорту Осло у п'ятницю. Він саме повертався із семінару про оцифрування даних, який відбувся у парламенті Норвегії.

Поліція вилучила в нього електронне обладнання і передала на експертизу. Росіянину закидають незаконний збір даних. Чоловіка взяли під варту на 2 тижні.

Сам підозрюваний вважає затримання непорозумінням.