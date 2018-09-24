В аеропорту Осло затримали громадянина Росії [ Редактировать ]
У Норвегії заарештували громадянина Росії за підозрою в шпигунстві. Чоловіка затримали в аеропорту Осло у п'ятницю. Він саме повертався із семінару про оцифрування даних, який відбувся у парламенті Норвегії.
Поліція вилучила в нього електронне обладнання і передала на експертизу. Росіянину закидають незаконний збір даних. Чоловіка взяли під варту на 2 тижні.
Сам підозрюваний вважає затримання непорозумінням.
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